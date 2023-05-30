В Киеве заявили, что им не нужна «российская земля»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву не «нужна российская земля», он стремится к «хорошим отношениям» с Россией. Об этом он сказал в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«Нам не нужна российская земля», — ответил Резников на вопрос журналиста, намеревается ли Украина в рамках контрнаступления нападать на Россию.

Министр заявил, что Украина хочет иметь с Российской Федерацией такие же отношения, как с Польшей, Словакией и Румынией.

На вопрос об обстрелах Белгородской области Резников не дал прямого ответа и лишь сказал, что Киев «реализовывает свои планы на разных участках поля боя». Часть атак на российские регионы глава минобороны списал на действия россиян, поддержавших Киев.

Киев 30 мая атаковал Москву несколькими беспилотниками.

Также Белгородская область, граничащая с Украиной, с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.