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Эксперт назвал возможную цель атаки беспилотников на Москву

Эксперт Живов: возможной целью атаки БПЛА на Москву могла быть техногенная катастрофа

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Военный волонтер Алексей Живов в эфире Tsargrad.tv назвал возможную цель атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. По его мнению, дроны запускались для того, чтобы устроить техногенную катастрофу.

«Если такая «птица» попадет в какой-то уязвимый огнеопасный объект, например, в нефтехранилище, может произойти техногенная катастрофа... Вполне возможно, что беспилотники летели по каким-то определенным целям, а если их наши средства отклонили, они и врезались абы куда», — отметил Живов.

Он добавил, что беспилотники могли запустить с приграничных территорий, к примеру с Сумской области. По его словам, дальность полета данных БПЛА не менее 600 км, а боевую часть они могут нести до 3-5 кг.

Москву и Подмосковье рано утром 30 мая атаковали беспилотники. Главы регионов Сергей Собянин и Андрей Воробьев сообщили о работе систем противовоздушной обороны и уничтожении дронов. По данным Telegram-каналов, взрывы прозвучали над Рублевкой, в Новой Москве, на Новой Риге, а также на улицах Атласова, Профсоюзной, Удальцова и Ленинском проспекте. Жителей нескольких домов эвакуировали. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. В Минобороны сообщили об уничтожении восьми БПЛА. Что известно на данный момент — в материале «Газеты.Ru».

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