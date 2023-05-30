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На Украине обвиняют сотрудников военкоматов во взяточничестве

Страна.ua: украинские военкомы обогащаются за счет взяток призывников-уклонистов

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Shutterstock

На Украине сотрудники воанкоматов богатеют благодаря взяткам от призывников-уклонистов, пишет «Страна.ua», ссылаясь на источник в вооруженных формированиях.

«На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам», — рассказал источник.

Собеседник издания уверен, что по своему влиянию сотрудники районных военкомов приравниваются к «богам». Они могут оформить справки о непригодности на три месяца за $12 тысяч для выезда за границу.

По данным автора публикации, историй коррупции в этой сфере становится все больше.

Ранее сообщалось, что в России начальник отдела ГОМУ Генштаба должен выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей по решению 235-го гарнизонного военного суда.

До этого по делу о коррупции арестовали военкома в Саратове.

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