На Украине обвиняют сотрудников военкоматов во взяточничестве

На Украине сотрудники воанкоматов богатеют благодаря взяткам от призывников-уклонистов, пишет «Страна.ua», ссылаясь на источник в вооруженных формированиях.

«На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам», — рассказал источник.

Собеседник издания уверен, что по своему влиянию сотрудники районных военкомов приравниваются к «богам». Они могут оформить справки о непригодности на три месяца за $12 тысяч для выезда за границу.

По данным автора публикации, историй коррупции в этой сфере становится все больше.

Ранее сообщалось, что в России начальник отдела ГОМУ Генштаба должен выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей по решению 235-го гарнизонного военного суда.

До этого по делу о коррупции арестовали военкома в Саратове.