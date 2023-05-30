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Министр обороны Украины Резников назвал необходимое Киеву число истребителей

Глава Минобороны Украины Резников: Киев нуждается в примерно 120 западных истребителях

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РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в примерно 120 самолетах, большую часть из которых должны составить американские F-16, передает ТАСС, ссылаясь на интервью политика медиагруппе Funke.

«Нам нужно около 120 истребителей. Большую часть должны составить F-16, которых в мире насчитывается свыше 5 тыс. машин», — заявил глава оборонного ведомства.

Также Резников сказал, что для Киева важным подспорьем стали бы Eurofighter и шведские Gripen. Он добавил, что надеется на передачу Киеву германских Eurofighter и Tornado от Великобритании и ФРГ, а также что Берлин будет участвовать в обучении украинских летчиков использованию этой техники.

Говоря о сроках поставок, он указал, что надеется на прибытие первых F-16 в Киев к концу года. Министр отметил, что обучение летчиков работе на самолетах F-16 занимает от четырех до шести месяцев, еще до полугода может понадобиться для подготовки инженеров, техников и механиков.

Также глава ведомства отметил, что Украина не планирует вторгаться на российскую территорию.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что для полного возвращения контроля над территориями Украине необходимо 48 самолетов F-16.

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