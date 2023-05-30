Боррель заявил, что уроки СВО могут послужить уроком при милитаризации Евросоюза

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге на сайте дипслужбы ЕС написал, что ЕС будет учитывать уроки проводимой Москвой специальной военной операции (СВО) на Украине. По его оценке, конфликт стал «крупнейшим межгосударственным за десятилетия». Он указал, что во внимание принимается милитаризация промышленности и определение приоритетов развития армий в Европе, пишет ТАСС.

Боррель также пришел к выводу, что европейская военная техника в конфликте с сопоставимым по силам противником не только не является неуязвимой, но и быстро уничтожается. Он добавил, что страны ЕС и НАТО больше не могут рассчитывать лишь на ограниченное число высокотехнологичных боевых машин, как они делали ранее.

По оценке Борреля, нужно увеличить число вооружений, чтобы своевременно компенсировать потери. В этом процессе на первый план выходит расширение военного производства. «С российским вторжением на Украину традиционная война высокой интенсивности вернулась к нашим границам», — заключил дипломат.

«Европейцы должны понять фундаментальные изменения в ландшафте безопасности и новые угрозы, которые появились перед ЕС, причем не только на восточном фланге», — говорится в сообщении. Боррель указал, что на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе 23 мая он представил анализ Европейского оборонного агентства о влиянии этого конфликта на будущие оборонные возможности ЕС. Главный вывод доклада — страны ЕС и НАТО должны «не только увеличить свои оборонные расходы, но и сделать это в максимально скоординированном порядке».

Приоритетными направлениями, по оценке Борреля, должны стать повышение уровня подготовки военных, повышение их способности креативно использовать как устаревшее, так и современное высокотехнологичное оружие; развитие средств РЭБ; усиление систем ПВО как в качественно, так и количественно.

«Война высокой интенсивности ведет к очень высоким потерям техники и вооружений, поэтому необходимо наличие значительных запасов оружия для восполнения потерь», — написал представитель ЕС. Он также добавил, что необходим постоянный поиск и отбор гражданских технологических решений и систем, которые можно использовать для повышения эффективности военной техники. Боррель обратил внимание и на важность тылового обеспечения и военной логистики.

Ранее Боррель предположил, почему Россия не пойдет на переговоры по Украине.