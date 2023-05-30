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Зеленский заявил об утверждении сроков контрнаступления ВСУ

Президент Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к нации, размещенном в его Telegram-канале, заявил об утверждении сроков контрнаступления ВСУ.

«Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты», — сказал глава государства.

Он также выразил благодарность бригадам Вооруженных сил Украины, «которые к этому подготовились».

Недавно отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос высказал мнение, что стремление Зеленского начать контрнаступление приведет к потере двух городов.

29 мая командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что «скоро наступит» время перехода ВСУ к наступлению.

Ранее бывший офицер ВМС США и профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс заявил, что Украина раскрутила тему контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.

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