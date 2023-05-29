МИД РФ: США втягивают Папуа – Новую Гвинею в геополитические игры против России и КНР

Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между США и Папуа – Новой Гвинеей имеет неоколониальную природу и разработаны с целью создать американский форпост для проецирования военной силы в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщается в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

«Появление такого акта, составленного под диктовку Вашингтона, сложно интерпретировать иначе как очередной шаг в направлении милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, нагнетания военной напряженности, а также втягивания Порт-Морсби в геополитические игры Вашингтона против России и Китая», – цитирует Захарову «Москва 24».

Как уточнила официальный представитель МИД, договор фактически предоставляет Штатам неограниченный доступ к транспортной инфраструктуре островного государства. При этом американские военнослужащие получают экстерриториальный статус.

Захарова считает, что такой шаг свидетельствует о милитаризации АТР и формировании «форпоста для проецирования военной силы в АТР и обеспечения американского доминирования в ущерб безопасности других региональных государств».