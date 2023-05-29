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Во Франции признались в уязвимости гаубицы Caesar

Французский активист Моро: гаубицы Caesar не годятся для украинского конфликта

Французские самоходные артиллерийские установки Caesar, переданные Вооруженным силам Украины, не годны для украинского конфликта. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал французский активист Ксавье Моро, окончивший военную академию и служивший во французском десантном полку.

По его словам, эти установки специально сделали весом всего примерно 17,5 тонны, поэтому пользоваться ими очень легко. У Caesar нет боевой брони. Эти самоходки в основном применяли в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы была мала, рассказал Моро.

Эксперт рассказал, что при наличии хороших боеприпасов Caesar способен стрелять с расстояния до 40 километров. При этом Моро отметил, что Украина не получала нормальных снарядов, поскольку они слишком дорогие. Кроме того, Франция сама не производит боеприпасы, а закупает их у ФРГ.

Моро также высказал мнение, что в таких условиях, как в Донбассе, французские артустановки использовать нельзя, поскольку они быстро выходят из строя и требуют ремонта. По его словам, Caesar нельзя отремонтировать, их придется пересобирать.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что производство поставляемых на Украину 155-мм самоходных гаубиц Caesar в стране увеличится вдвое — с четырех до восьми единиц в месяц.

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