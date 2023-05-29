Губернатор Гладков рассказал о ДРГ, зашедших в Белгородскую область с начала СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по меньшей мере пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) заходили в российский регион со стороны Украины с февраля прошлого года. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — сообщил чиновник.

22 мая стало известно, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины. Злоумышленники были разгромлены российскими силами.

Впоследствии Гладков рассказал, что среди атаковавших Белгородскую область диверсантов были поляки и американцы.

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что российские военные продолжат оперативно и предельно жестко реагировать на действия Украины, как это было в ситуации с проникновением украинских диверсантов в Белгородскую область.