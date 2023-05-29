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Токио призвал Пхеньян отказаться от запуска разведывательного спутника

Японский кабмин считает, что запуск спутника-разведчика КНДР угрожает безопасности страны

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Depositphotos

Японское правительство обратилось к властям КНДР с призывом отказаться от запуска баллистической ракеты с разведывательным спутником. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

По словам Мацуно, Токио призывает Пхеньян отказаться от запуска спутника. Японское правительство считает, что осуществление запуска станет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и «большой провокацией» в отношении безопасности Японии.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Японии заявило, что в случае угрозы падения северокорейской баллистической ракеты или ее обломков на японскую территорию Токио предпримет все необходимые действия, направленные на их уничтожение.

В свою очередь власти КНДР предупредили береговую охрану Японии, что в период с 31 мая по 11 июня Пхеньян совершит запуск ракеты со спутником. В связи с этим Северная Корея объявила об установлении опасной зоны на море.

В апреле лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян запустит военный спутник-разведчик, как и было запланировано ранее.

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