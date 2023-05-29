В ЦАР заявили о желании иметь российскую военную базу

Посол Центральноафриканской Республики (ЦАР) в РФ Леон Додону-Пунагаза рассказал, что в его стране хотят видеть российскую военную базу. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

В ЦАР предполагают, что это могла бы быть база, на которой могли бы расположиться от 5 до 10 тысяч солдат.

Додону-Пунагаза уточнил в разговоре, что ЦАР просила об этом, когда в Россию приезжал председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.

Еще во время первой встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу Додону-Пунагаза говорил ему о положительном отношении ЦАР к присутствию российских военных инструкторов. По словам дипломата, ЦАР стала первой страной на африканском континенте, которая выступила против военного присутствия Франции на своей территории.

«Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам», — подчеркнул в разговоре с журналистам Додону-Пунагаза.

24 апреля сообщалось, что посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с министром юстиции республики. В рамках прошедших переговоров чиновники обсудили вопросы перспектив двухстороннего сотрудничества в преддверии международного юридического форума, который состоится в мае в Санкт-Петербурге.