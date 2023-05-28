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Business Insider узнал об исчезновении БПЛА Bayraktar в ходе спецоперации

BI: российские войска уничтожили флот БПЛА Bayraktar и лишили ВСУ преимущества

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Global Look Press

Спустя год с начала специальной военной операции на Украине беспилотники Bayraktar TB2 практически исчезли из поля зрения, пишет Business Insider.

В публикации приводятся слова эксперта, согласно которым в первые месяцы спецоперации Bayraktar очень активно использовался для нанесения ударов. Но спустя чуть более года беспилотники были почти полностью сбиты российскими силами, а оставшиеся сведены к разведывательным обязанностям.

Авторы материала пишут, что в первые месяцы Россия была уязвима для ударов украинских беспилотников, но вскоре адаптировалась и улучшила свои силы радиоэлектронной борьбы и с тех пор успешно сбивает и заглушает многие украинские беспилотники.

4 мая командование Воздушных сил Украины сообщило, что над Киевом был сбит украинский беспилотник Bayraktar, который потерял управление.

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Операция на Украине
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