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РИА Новости: ВС РФ начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинской армии, передает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

При этом он сообщил. что эти боевые машины пока не принимали участие «в прямых штурмовых действиях».

Источник также указал, что данные танки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Он добавил, что начиная с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из республик Донбасса.

Ранее издание «Русская Весна» опубликовало первые кадры использования танка Т-14 «Армата» в зоне спецоперации.

Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником. Мощность двигателя танка составляет 1500 л. с., при этом максимальная скорость по шоссе — 75-80 км/ч, а запас хода — 500 км. Т-14 «Армата» оснащен 125-мм пушкой и одним танковым пулеметом Калашникова.

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Операция на Украине
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