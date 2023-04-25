В Госдуму внесли законопроект об обжаловании решений военкомата

Депутат Сергей Шаргунов (КПРФ) внес в Государственную думу законопроект, согласно которому решение призывной комиссии в случае его обжалования гражданином может быть приостановлено до тех пор, пока не вступит в силу решение суда. Документ опубликован в думской базе данных.

Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Как говорится в пояснительных материалах, анализ практики правоприменения показал, что ошибка при определении категории годности к военной службе чаще всего служит причиной обжалования призыва на срочную службу в суде.

Автор инициативы отметил, что «в результате неверной постановки диагнозов» в ходе освидетельствования военно-врачебной комиссией в состав Вооруженных сил РФ попадают люди, «которые в силу своих физических и психических качеств не могут нести воинскую службу, а зачастую и сами создают угрозу для других военнослужащих». Он считает, что в таком случае обязательное приостановление решения о призыве позволяет исключить возникновение опасности для жизни и здоровья военнослужащих, а также избежать ситуаций, когда в условиях военной подготовки военнослужащий становится обузой для сослуживцев.

Шаргунов также указал на то, что в настоящее время закон «Об альтернативной гражданской службе» предусматривает такую норму в случае обжалования гражданином решения призывной комиссии об отказе в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Он пояснил, что «наличие данной диспропорции вступает в противоречие с конституционным принципом равенства», так как нет никаких «политико-правовых причин для подобной дифференциации».

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.

Кроме того, этим законопроектом предусматривается поэтапное повышение верхнего предела призывного возраста до 30 лет.