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Минобороны РФ: ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщило, что российские военные в Запорожской области поразили два склада боеприпасов украинских военных из механизированной бригады и бригады территориальной обороны. Об этом говорится в сводке ведомства.

«В районах населенных пунктов Равнополье и Вольнянск Запорожской области поражены два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что силы РФ нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Угледара ДНР, а также Каменского и Малой Токмачки в Запорожской области.

Отмечается, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки ВСУ потеряли более 20 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что за сутки на Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 280 военнослужащих.

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