Уничтоженные в Севастополе морские дроны выбили стекла в четырех домах

На внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны, от их взрывов выбило стекла в четырех домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали», — написал Развожаев.

Вице-губернатору Евгению Горлову было дано поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения, полученные в результате нападения.

Развожаев уточнил, что в Бухту Стрелецкую беспилотник не проник. Здания, причальные и другие сооружения не повреждены.

Утром 24 апреля Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотников на Севастополь. По его словам, один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам.

В конце марта Черноморский флот также отбил атаку беспилотников на Севастополь.