Песков подтвердил, что его старший сын Николай участвовал в спецоперации на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что его сын Николай принимал участие в СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, его сын выполнил свою конституционную обязанность, пройдя службу в ВС РФ. При этом решение об участии в СВО Николай принимал сам.

»...действительно, он (Николай. — «Газета.Ru») принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», — сказал представитель Кремля.

До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что Николай Песков служил в ЧВК артиллеристом и отработал «от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм».

Ранее сын Пескова признался, что семья не сразу приняла его решение.

21 сентября 2023 года Дмитрий Песков опроверг сообщения об отказе сына явиться в военкомат.