Депутат Государственного совета Республики Крым Юрий Гемпель поблагодарил китайского посла в Париже Лю Шайе за его позицию по статусу полуострова, передает ФАН.

Китайский дипломат во время интервью французскому телеканалу LCI отметил, что Крым «изначально был российским». Также Лю Шайе подчеркнул, что независимость стран бывшего СССР до сих не закреплена международными соглашениями. По его словам, это ставит под вопрос их суверенитет.

Российский парламентарий поблагодарил дипломата КНР за его позицию. По словам Гемпеля, заявление Лю Шайе подтверждает то, что «правду невозможно спрятать».