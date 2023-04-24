Al Watan: артиллерия Израиля атаковала позиции сирийских войск в Эль-Кунейтре

Израильские войска открыли огонь по позициям сирийских войск к северу от города Эль-Кунейтра, который расположен возле оккупированных Голанских высот. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan.

По информации издания, артиллерия Израиля выпустила более 20 реактивных снарядов. Сведений о потерях среди сирийских военных и материальном уроне не приводится. Атака была совершена рано утром, снаряды разорвались возле поселка Ходр. Очевидцы сообщили о мощном взрыве.

9 апреля сообщалось, что истребители Израиля ударили по военному комплексу четвертой дивизии сирийской армии, а также радиолокационным системам и артиллерийским позициям в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства из Сирии.

В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что меры были приняты после ударов, нанесенных беспилотниками, по пусковым установкам на сирийской территории, из которых были выпущены ракеты в сторону израильской территории.