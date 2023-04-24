ТАСС: четыре флота ВМФ России и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военных округов

Четыре флота Российской Федерации и Каспийская флотилия будут выведены из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ.

По его словам, было принято решение о выведении флотов и флотилии из двойного подчинения в котором они находились ранее. Теперь же они будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в дальнейшем перейдут в прямое подчинение, как это было прежде.

Он добавил, что основная суть данной реформы состоит в том, чтобы вывести флоты из подчинения командующим войсками военных округов и их возвращение под прямое управление главкому Военно-морского флота РФ.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не будут выводить из состава Военно-морского флота (ВМФ) России.

До этого о возможном «списании» судна сообщили в ряде СМИ. По мнению собеседника агентства, такие слухи может распространять только противник.