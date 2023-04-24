«Известия»: авианосец «Адмирал Кузнецов» могут вооружить новейшим ЗРК «Панцирь-М»

В Министерстве обороны России заявили, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРК) «Панцирь-М». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в российском оборонном ведомстве.

По информации собеседников издания, на корабле внедрят новую интегрированную систему управления противовоздушной обороной. Она, как утверждают источники, в автоматическом режиме будет распознавать цели, разделять их между зенитными комплексами и ликвидировать.

Кроме того, отмечается, что на борту крейсера построены специальные помещения для хранения, обслуживания и подготовке к боевому применению высокоточных авиационных средств поражения для авиакрыла «Кузнецова».

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял, что единственный российский авианосец — авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — вернется в боевой состав Военно-морского флота России в 2024 году.

В декабре прошлого года сообщалось, что на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» на мурманской верфи произошло возгорание. Пожару на крейсере был присвоен номер сложности 2, что предполагает работу трех пожарных расчетов или шести бригад на автоцистернах.