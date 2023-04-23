Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка 46-й ОБрОН Росгвардии в зону спецоперации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО).

«И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ (Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии. — прим. ТАСС) России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения. Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт», — написал глава Чечни в Telegram.

Кадыров также заявил, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова купил и передал бойцам 14 грузовиков «Урал» и десять внедорожников УАЗ «Патриот».

«Под грамотным руководством отважного и опытного командира Хасмагомеда Магомадова личный состав с честью пройдет весь путь. Не сомневаюсь в этом», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» нанесли ощутимый урон военнослужащим Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.