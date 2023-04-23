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В Иране заявили об исключительно оборонительном характере национальной военной программы

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Виталий Невар/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани (Чафи) заявил, что национальная военная программа имеет исключительно оборонительный и предупреждающий характер. Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

«Военная программа Ирана носит исключительно оборонительный и сдерживающий характер», — указывается в публикации.

Таким образом он отреагировал на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее утверждал, что Соединенные Штаты привержены срыву оборонных закупок Тегерана и систематически выявляют иранские организации, вызывающие дестабилизацию обстановки.

«Провокационные заявления госсекретаря США в связи с военной программой Ирана направлены лишь на продолжение маркетинга американского оружия путем разжигания неудавшегося проекта иранофобии», — подчеркнул Канани.

По его словам, национальная военная программа не направлена против стран, которые не намерены нападать на Иран.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что Ирану потребуется всего несколько месяцев, чтобы создать ядерное оружие, если он этого захочет.

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