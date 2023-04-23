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Минобороны: ВС Белоруссии могут оперативно подготовить площадки для комплексов «Тополь»

В пресс-службе Минобороны Белоруссии заявили, что республика поддерживает в надлежащем состоянии инфраструктуру объектов, где ранее размещались мобильные комплексы «Тополь», и в случае необходимости их оперативно подготовят к использованию. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, на соответствующих объектах ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения.

«Задача состоит в том, чтобы обеспечить в первую очередь сохранность и поддержание в готовности к использованию инфраструктуры, оставшейся в наследство от находившихся здесь войск стратегического назначения», — отметили в Минобороны Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию объявил, что отдал распоряжение военным оперативно восстановить платформы, на которых были расположены ракеты с ядерной боеголовкой «Тополь».

До этого помощник министра обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко заявлял, что Минск оценивает обстановку вокруг Белоруссии как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности.

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