Журналист Херш рассказал об утечке поставляемого на Украину оружия на черный рынок

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал в эфире RT о том, что экспортируемое на Украину оружие попадает на черный рынок.

«Еще на раннем этапе (конфликта на Украине. — «Газета.Ru») Польшу, Румынию и другие граничащие страны наводнило оружие, поставляемое нами Украине для ведения боевых действий», — заявил Херш.

По его словам, различные командиры не самого высокого уровня получали партии оружия и перепродавали или выбрасывали их на черный рынок.

Он добавил, что опасения на Западе по поводу того, что могли быть перепроданы в том числе ПЗРК, которые способны сбивать самолеты на большой высоте, появились только спустя месяцы.

Ранее консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт призвал США установить эффективный контроль за расходом поставленных Украине вооружений, чтобы не допустить их попадания на черный рынок.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что оружие, которое поставляют Украине, всплывает у организованной преступности в странах Евросоюза.