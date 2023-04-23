В Японии силы самообороны готовятся перехватить баллистическую ракету из КНДР в связи с озвученными планами северокорейской армии запустить разведывательный спутник, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в самую южную префектуру Японии были направлены комплексы противовоздушной обороны Patriot, а группировка служащих сил самообороны вышла в море на зафрахтованном в частной компании судне из порта Хаката префектуры Фукуока.

На борту размещено управление комплексами РАСЗ, кроме того агентство сообщает, что на судно погрузили также «другое оборудование».

19 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян запустит военный спутник-разведчик, как и было запланировано ранее. По информации агентства Reuters, которое ссылалось на Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын также поручил развернуть группировку аналогичных космических аппаратов, чтобы повысить разведывательные возможности Северной Кореи.

Ранее министерство обороны Японии приступило к подготовке сил реагирования на возможный запуск военного спутника-разведчика Северной Кореи.