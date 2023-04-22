Белорусские расчеты ОТРК «Искандер-М» завершили подготовку в России

В Минобороны Белоруссии заявили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ракетных войск вооруженных сил республики завершили практическую подготовку в России. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Как заявили в военном ведомстве, белорусские военнослужащие в субботу, 22 апреля, приземлились на аэродроме Мачулищи после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов ВС России.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщали, что военнослужащие страны приступили к полной самостоятельной эксплуатации ракетного комплекса «Искандер».

В декабре 2022 года начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский заявлял, что военные республики, которые обеспечивают работу ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных систем С-400, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах ВС России и Белоруссии.