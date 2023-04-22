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Пригожин заявил о бунтах украинских военнослужащих в Часовом Яре и Константиновке

Пригожин: военные ВСУ в Часовом Яре и Константиновке «бросают оружие, встают и уходят»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре и Константиновке начались бунты. Так он ответил на просьбу СМИ прокомментировать сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского удерживать Бахмут (украинское название Артемовска) до 9 мая, чтобы не допустить «информационной победы РФ», его ответ опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» во ВКонтакте.

По его словам, взятием Бахмута не собираются делать подарок на 9 мая.

«У вас в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — заявил Пригожин.

21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артемовск находится в кольце сил РФ. Евгений Пригожин уточнил, что о формировании котла для ВСУ говорить еще рано, однако тот факт, что «вагнеровцы» продвинулись вперед, признали даже в Киеве. Подробнее о ситуации в городе — в материале «Газеты.Ru».

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