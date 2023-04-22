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«Известия»: обнаруженный в Белгороде боеприпас является авиабомбой ФАБ-500

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Телеграм-канал «112»

В Белгороде саперы обнаружили авиационный боеприпас ФАБ-500 на глубине пяти метров. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Известия».

По информации издания, авиабомбу должны перевезти на полигон взрывотехники Минобороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что рядом с местом взрыва на улице Шаландина в Белгороде саперы обнаружили авиационную бомбу. Взрывотехники Минобороны приняли решение обезвредить взрывоопасный предмет на полигоне.

20 апреля в Белгороде произошел мощный взрыв. Как сообщалось, в результате инцидента была повреждена часть дома, находящегося на улице Шаландина. Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома. Также повреждения получили несколько автомобилей.

С 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, регион неоднократно подвергался обстрелам.

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