The Times: Украина рискует потерять контроль над небом из-за нехватки ПВО и боеприпасов

Украина рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если Запад не ответит на просьбы страны увеличить поставки вооружений. Об этом пишет британская газета The Times.

В статье газеты говорится, что военнослужащие украинской армии сталкиваются с нехваткой огневой мощи, чтобы остановить российское наступление. The Times со ссылкой на слитые документы Пентагона также отмечается, что ситуация с потерей воздушного пространства из-за нехватки оружия может произойти уже в мае этого года.

По словам одного из украинских военных, теперь, когда российские войска знают, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, «они становятся смелее» и каждый день прибывает все больше вертолетов и самолетов. «Они начинают понимать, что мы не можем их остановить», — приводит издание его слова.

При этом командиры ВСУ жалуются на нехватку людей из-за большего количества погибших в Бахмуте (украинское название Артемовска). В статье также подчеркивается, что многие украинские военные сомневаются в целесообразности отправки опытных солдат в эту «кровавую баню».

Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Киеву больше всего необходимы системы противовоздушной обороны наземного базирования.