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Минобороны Дании сообщило о сопровождении Ил-20 ВС РФ истребителями над Балтийским морем

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Александр Мартынов/«Уголок неба»

Российский военный самолет Ил-20 сопроводили над Балтийским морем истребители ВВС Дании и Швеции. Об этом сообщает Минобороны Дании в Twitter.

Согласно заявлению, истребители двух стран встретили и сопроводили Ил-20 между Швецией и датскими островами Зеландия и Борнхольм.

«В четверг днем датские и шведские самолеты быстрого реагирования обнаружили российский военный самолет в воздушном пространстве над Балтийским морем. Это первый случай, когда Дания и Швеция работают вместе таким образом», — сказано в сообщении ведомства.

По информации министерства, самолеты РФ регулярно совершают патрулирование над Балтийским морем и из-за траектории полетов Дания или соседние страны часто высылают истребители.

Ранее пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщила о перехвате двух российских самолетов в зоне ПВО США.

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