Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Генштабе объяснили неисполнение указания об отсрочке для многодетных отцов

Генштаб: решение об отсрочке для многодетных отцов принимают власти регионов

close
100%
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский заявил, что военкоматы не подчиняются директивам Минобороны РФ, включая указанию об отсрочке от службы для многодетных отцов, так как они подведомственны правительствам регионов. Такой ответ Бурдинского на соответствующий вопрос получил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Он опубликовал письмо в своем Telegram-канале.

Генштаб ранее направлял в военкоматы указания не привлекать «отдельные категории граждан, пребывающих в запасе, по решению призывной комиссии по мобилизации». При этом призывную комиссию в регионах возглавляет губернатор, а в муниципальных образованиях — глава местной администрации, которые решают давать ли отсрочку от службы для соответствующих категорий военнообязанных.

Бурдинский отметил, что призывная комиссия является органом, «не относящимся к Минобороны России».

В январе глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что директива об отсрочке от призыва для отцов троих детей младше 16 лет по-прежнему действует.

Все новости на тему:
Мобилизация в России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях