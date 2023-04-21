В Генштабе объяснили неисполнение указания об отсрочке для многодетных отцов

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский заявил, что военкоматы не подчиняются директивам Минобороны РФ, включая указанию об отсрочке от службы для многодетных отцов, так как они подведомственны правительствам регионов. Такой ответ Бурдинского на соответствующий вопрос получил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Он опубликовал письмо в своем Telegram-канале.

Генштаб ранее направлял в военкоматы указания не привлекать «отдельные категории граждан, пребывающих в запасе, по решению призывной комиссии по мобилизации». При этом призывную комиссию в регионах возглавляет губернатор, а в муниципальных образованиях — глава местной администрации, которые решают давать ли отсрочку от службы для соответствующих категорий военнообязанных.

Бурдинский отметил, что призывная комиссия является органом, «не относящимся к Минобороны России».

В январе глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что директива об отсрочке от призыва для отцов троих детей младше 16 лет по-прежнему действует.