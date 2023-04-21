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Япония направит военный самолет для эвакуации граждан из Судана

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Япония в пятницу, 21 апреля, направит военный самолет для эвакуации граждан из Судана, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Японии Ясукадзу Хамаду.

«Один транспортный самолет C-130 Сил самообороны отправится с авиабазы Комаки в префектуре Айти во второй половине дня», — заявил Хамада.

Отмечается, что борт прибудет в Джибути, где японские силы самообороны имеют базу для борьбы с пиратством. Хамада добавил, что эвакуация японцев непосредственно из Судана прорабатывается, в том числе с использованием наземного транспорта.

Конфликт между ВС Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

Ранее силы быстрого реагирования (СБР) Судана согласились на гуманитарное перемирие на 72 часа, начиная с 7:00 мск.

В пятницу, 21 апреля, отмечается Ид аль-Фитр (также известен как Ураза-байрам) — исламский праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан.

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