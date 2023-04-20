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Mash: под Тулой перевернулся ЗРК С-400

Под Тулой, в районе деревни Прудное, на шоссе М2-Крым, перевернулся зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, стоимость одной машины составляет примерно 13 млрд рублей. ЗРК упал в кювет примерно в 10:30 утра (совпадает с мск), .

Telegram-канал Shot пишет, что, предварительно, водитель не справился с управлением. Также сообщается, что изначально комплекс ехал в колонне из восьми машин, но отстал по дороге.

В результате аварии водитель сломал руку, но серьезно не пострадал. Отмечается, что боеприпасы не активированы.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения противовоздушной обороны Тихоокеанского флота, в частности, расчет ЗРК С-400 и «Панцирь-С», заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки боеготовности.

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