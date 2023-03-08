Глава МО ФРГ Писториус назвал гипотетическими новые данные о диверсии на «Северных потоках»

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что новые данные журналистов о проукраинской группировке, которая, может быть, причастна к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», являются гипотетическими. Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Он отметил, что изучать такие расследования интересно, но, по его словам, нужно еще подождать и проследить, что именно из представленных сведений подтвердится.

«Я не комментирую расследования, которые имеют гипотетический характер. Это могла быть и операция под чужим флагом, на что есть указания в материале, с целью обвинить проукраинскую группировку», — заключил министр.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Германии пока не имеет окончательных сведений о заказчиках подрывов на «Северных потоках», а также их мотивов. По данным представителя ведомства, в данный момент анализируются улики с этого судна. Отмечается, что оно было арендовано у немецкой компании, ее сотрудники находятся вне подозрений.