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Politico: Пентагон изучает совместимость западных ракет «воздух-воздух» с МиГ ВСУ

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Andrew Harnik/AP

Пентагон изучает, совместимы ли ракеты западных стран «воздух-воздух» с украинскими истребителями МиГ. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников американского оборонного ведомства.

«Военные США изучают, совместимы ли продвинутые западные ракеты «воздух-воздух» с истребителями советского образца», — сказано в сообщении.

По данным издания, США рассматривают ракеты средней дальности AIM-120, в том числе предназначенные для истребителей F-16.

Также отмечается, что основная проблема состоит в слишком большой разнице между американскими и советскими системами военной авиации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что стране нужны самолеты, которые были бы способны действовать в качестве элементов противовоздушной обороны и, в случае необходимости, нанести удары по наземным целям. Глава МО Украины подчеркнул, что приоритетом для армии страны является истребитель F-16.

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