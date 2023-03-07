КГБ Белоруссии заявил о раскрытии системы вербовки граждан Украины для совершения терактов

Заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил о раскрытии системы вербовки украинскими спецслужбами собственных граждан с целью совершения терактов в других государствах. Об этом сообщает «БелТА».

По его словам, КГБ провели контрразведывательные мероприятия и установили причастность Службы безопасности Украины к организации теракта в Белоруссии.

«Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств», — сказал он.

Бычек уточнил, что белорусской стороной была изучена тактика применения украинскими диверсантами взрывчатых веществ, механизмы коммуникации, установлены «организации прикрытия» и «вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента».

Ранее сообщалось, что диверсант, назвавшийся Николаем Швецом, которого задержали на территории Белоруссии после осуществления атаки на российский военный самолет A-50 под Минском заявил, что действовал по приказу Службы безопасности Украины (СБУ) и попал в страну через Россию.