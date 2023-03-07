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Стала известна личность совершившего атаку на самолет A-50 диверсанта

«БелТА»: задержанный в Белоруссии диверсант признался в работе на СБУ

Диверсант, назвавшийся Николаем Швецом, которого задержали на территории Белоруссии после осуществления атаки на российский военный самолет A-50 под Минском заявил, что действовал по приказу Службы безопасности Украины (СБУ) и попал в страну через Россию. Соответствующее видео выложило агентство «БелТА» в Telegram-канале.

«Швец Николай Владимирович, 1993 год [рождения], [гражданство -] Украина, по российскому паспорту проехал в Россию, оттуда уже сюда», — сказал он.

По словам Швеца, 26 февраля во время попытки совершения диверсии на аэродроме «Мачулищи» он использовал два беспилотника.

«Я работал с СБУ, [город] Киев», — рассказал задержанный.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в Twitter, что атаку на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме в Белоруссии под Минском совершили «местные партизаны».

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