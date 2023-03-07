США в марте провели статические огневые испытания баллистической ракеты Sentinel

США в марте провели статические огневые испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel на замену Minuteman III. Об этом этом в Twitter сообщило командование глобального удара американских ВВС.

«Центр ядерного оружия ВВС США и Northrop Grumman провели статические огневые испытания LGM-35A Sentinel, которая предназначена для замены Minuteman III в качестве наземной и наиболее оперативной части ядерной триады Соединенных Штатов», — отметило командование.

Ранее сообщалось, что компания Northrop Grumman провела успешные наземные испытания твердотопливного двигателя для новой американской межконтинентальной ракеты Sentinel. По информации Northrop Grumman, двигатель проработал заданное время в соответствии с установленными параметрами. Следующим этапом станут летные испытания.

До этого сообщалось, что на базе Вандерберг ВВС США в штате Калифорния был произведен учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.