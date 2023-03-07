Румыния намерена купить батальон танков Abrams у США

Руководитель главного управления вооружений Минобороны Румынии, генерал-майор Теодор Инчикаш заявил, что Бухарест намерен купить батальон танков Abrams у Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Инчикаша, румынский парламент должен предварительно одобрить закупку гусеничных гаубиц, гусеничных боевых машин пехоты, систем противовоздушной обороны (ПВО) малой и сверхмалой дальности, также ракет для самолетов F-16.

«В то же время наш запрос на закупку батальона танков Abrams находится на пути к предварительному одобрению парламента», — добавил Инчикаш.

Он пояснил, что именно такие танки обладают лучшими качествами и уникальностью для выполнения задач.

Ранее издание Newsweek сообщало, что техника НАТО для ВСУ станет бесполезной из-за долгих поставок боеприпасов. Основная проблема связана с тем, что процесс заключения контрактов между Министерством обороны США и частной промышленностью занимает много времени.