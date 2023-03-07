Шойгу: на Донецком направлении ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов

В результате наступления на Донецком направлении Вооруженные силы РФ взяли под контроль пять населенных пунктов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещании с руководящим составом ВС РФ, информирует РИА Новости.

Шойгу пояснил, что российские войска контролируют Николаевку, Двуречное, Красную Гору, Гряниковку и Парасковиевку.

Ранее Шойгу совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции, в ходе которой проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

До этого Минобороны России показывало уничтожение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) танками Т-90М «Прорыв». На видеозаписи видно, как танки выдвинулись на позиции и открывают огонь по украинским позициям. таким образом они поддержали продвижение мотострелковых подразделений.