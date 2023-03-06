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Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен: Запад не остановится в случае поражения на Украине

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Reuters

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен заявил в Twitter, что страны Запада будут предпринимать дальнейшие шаги в случае поражения Украины в конфликте с Россией.

«Конфликт между Россией и Украиной не будет концом. Понятно, что Запад не зря вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал (Украину. — Прим. ред.). Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами. Не ошибитесь, шаги предпринимаются», — сказал он.

По словам Дрейвена, он опасается, что в будущем люди будут с любовью вспоминать эти дни, как «старые добрые времена».

Ранее Дрейвен заявил, что США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости Соединенных Штатов от Китая и Индии. Ветеран американских войск считает, что если бы «наши враги» знали, что на самом деле представляют из себя Соединенные Штаты, то они бы «снесли нас за несколько месяцев».

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