Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Хомутовского района со стороны ВСУ

close
100%
Телеграм-канал «turchak_andrey»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные территории Хомутовского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрелов были повреждены объекты энергоснабжения, это оставило без электричества село Искра. Глава региона заверил, что как только обстановка стабилизируется, энергетики приступят к экстренному ремонту.

4 марта Старовойт сообщал, что в Курской области из-за обстрела ВСУ нарушено электроснабжение двух поселков.

2 марта губернатор сообщил о 20 прилетах при обстреле сел Троицкое и Бегоща. Никто не пострадал, но село также осталось без энергоснабжения. Позже пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина заявила, что по поручению Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности.

В тот же день в результате обстрела в Теткино пострадали 8 домовладений и 3 автомобиля. Старовойт от лица региональных властей пообещал, что владельцам будет оказана необходимая помощь.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть