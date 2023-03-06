Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Хомутовского района со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные территории Хомутовского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрелов были повреждены объекты энергоснабжения, это оставило без электричества село Искра. Глава региона заверил, что как только обстановка стабилизируется, энергетики приступят к экстренному ремонту.

4 марта Старовойт сообщал, что в Курской области из-за обстрела ВСУ нарушено электроснабжение двух поселков.

2 марта губернатор сообщил о 20 прилетах при обстреле сел Троицкое и Бегоща. Никто не пострадал, но село также осталось без энергоснабжения. Позже пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина заявила, что по поручению Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности.

В тот же день в результате обстрела в Теткино пострадали 8 домовладений и 3 автомобиля. Старовойт от лица региональных властей пообещал, что владельцам будет оказана необходимая помощь.