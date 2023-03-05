СМИ: британскому спецназу запретили использовать TikTok из-за опасений шпионажа

Военнослужащим Специальной авиадесантной службы в составе сухопутных войск Великобритании запретили пользоваться социальной сетью TikTok на рабочих телефонах из-за опасений по поводу возможного шпионажа. Об этом сообщает газета The Mail on Sunday, ссылаясь на источники.

По их данным, военным также не рекомендовано использовать TikTok на своих личных смартфонах из-за опасений, что это приложение может передавать данные спецслужбам России и Китая.

Как пишет издание, ранее власти в США, Канаде и некоторых странах Евросоюза вводили запреты на использование данной соцсети в военной среде.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит был приговорен к 13 годам и двум месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России.

Решение вынес центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли.