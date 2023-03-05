Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

СМИ: британскому спецназу запретили использовать TikTok из-за опасений шпионажа

close
100%
Global Look Press

Военнослужащим Специальной авиадесантной службы в составе сухопутных войск Великобритании запретили пользоваться социальной сетью TikTok на рабочих телефонах из-за опасений по поводу возможного шпионажа. Об этом сообщает газета The Mail on Sunday, ссылаясь на источники.

По их данным, военным также не рекомендовано использовать TikTok на своих личных смартфонах из-за опасений, что это приложение может передавать данные спецслужбам России и Китая.

Как пишет издание, ранее власти в США, Канаде и некоторых странах Евросоюза вводили запреты на использование данной соцсети в военной среде.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит был приговорен к 13 годам и двум месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России.

Решение вынес центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть