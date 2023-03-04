Минобороны: ВС России уничтожили до 490 военных ВСУ на Донецком направлении за сутки

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки специальной военной операции на Украине российские подразделения уничтожили до 490 украинских военнослужащих.

По его данным, в ходе продолжения активных действий подразделений «южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки ведения спецоперации на этом направлении ВСУ потеряли также один танк, три боевые машины пехоты, девять автомобилей и четыре пикапа, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и одну Д-20, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.

Ранее Конашенков также сообщал, что такая же американская система М777 была уничтожена российскими подразделениями на Херсонском направлении, там же противник потерял до 70 своих бойцов.

До этого РИА Новости писало, что командование российских Вооруженных сил готовит в марте большой котел для ВСУ.