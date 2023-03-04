Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 80 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки спецоперации на Украине на Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинские Вооруженные силы потеряли до 80 человек.

По информации военного ведомства, подразделения оперативно-тактической авиации и артиллерии «восточной» группировки войск нанесли комплексное поражение украинским формированиям в районах Водяного, Угледара, Новополя Донецкой народной республики, а также у населенного пункта Щербаки и Каменское, расположенных в Запорожской области.

ВСУ потеряли один танк, две боевые бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-20, уточнили в Минобороны.

На Донецком направлении уничтожено до 490 украинских военнослужащих, на Херсонском — более 70, на Краснолиманском — до 150, уточняло ведомство.

Ранее сообщалось, что на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили 350 украинских военных.