РИА Новости: снайперы ВСУ прицельно стреляют по мирным гражданам в Артемовске

Эвакуированный российскими солдатами из Артемовска (украинское название — Бахмут) Юрий Марченко заявил в интервью РИА Новости, что снайперы Вооруженных сил Украины прицельно стреляют по мирному населению.

По словам мужчины, 22 февраля снайпер убил его супругу, пуля протаранила стекло в доме. Марченко рассказал, что в него тоже стреляли, но не попали, потому что в этот момент он наклонился к жене.

Мужчина утверждает, что стреляли две женщины-снайперы в форме армии Украины.

«Две бабы, снайперши — их соседка видела. И я одну видел: небольшая такая, пухленькая, в военной форме с винтовкой, с расстояния где-то до 100 метров с чердака с соседнего дома (стреляла — ред.)», — поделился Марченко, добавив, что жену пришлось похоронить на заднем дворе из-за постоянных обстрелов.

Ранее Марченко заявил, что голодные военнослужащие Вооруженных сил Украины в Артемовске просят еду у местных жителей.