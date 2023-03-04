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Марочко: под Артемовском выявлен новый укрепрайон ВСУ

Офицер ЛНР в отставке Марочко: новый укрепрайон ВСУ выявили к северо-западу от Артемовска

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что к северу-западу от Артемовска был выявлен новый укрепрайон Вооруженных сил Украины.

По словам Марочко, в селе Миньковка, занятом Вооруженными силами Украины, были обнаружены траншеи, огневые точки, бронетехника и артиллерийские установки. До этого признаков повышенной активности украинской армии в населенном пункте не отмечалось.

Ранее сообщалось, что пути отхода и снабжения из Артемовска находятся под контролем частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. В настоящее время силы РФ отрезают ВСУ от путей снабжения из города Часова Яра, при этом украинские войска «через посадки пробивают себе дороги, новые трассы».

Военный корреспондент Андрей Коц выразил мнение, что командование российских Вооруженных сил планирует в марте устроить «большой котел» для украинской армии на линии фронта и перейти в наступление.

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