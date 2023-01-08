Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВД ЛНР: газопровод в Лутугино подорвали устройством мощностью 500 граммов тротила

В Центре общественных связей МВД ЛНР рассказали РИА Новости, что мощность взрывного устройства, которое сработало на газопроводе в городе Лутугино республики, по предварительным данным, составила порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте.

7 января «Луганскгаз» сообщил о взрыве на магистральном трубопроводе в Лутугино в ЛНР. 8 января специалисты завершили ремонт поврежденного участка.

«По предварительной информации, тротиловый эквивалент составляет порядка 500 грамм», — сообщил собеседник агентства.

По словам специалиста-взрывотехника ЭКЦ МВД ЛНР Евгений Охрименко, взрывотехники изучили участок с пролом трубы диаметром около 35 сантиметров и выявили, что было заложено взрывное устройство.

Компания «Луганскгаз» сообщала, что из-за взрыва на газопроводе без топлива остались примерно 11 тыс. абонентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть