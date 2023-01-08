МВД ЛНР: газопровод в Лутугино подорвали устройством мощностью 500 граммов тротила

В Центре общественных связей МВД ЛНР рассказали РИА Новости, что мощность взрывного устройства, которое сработало на газопроводе в городе Лутугино республики, по предварительным данным, составила порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте.

7 января «Луганскгаз» сообщил о взрыве на магистральном трубопроводе в Лутугино в ЛНР. 8 января специалисты завершили ремонт поврежденного участка.

«По предварительной информации, тротиловый эквивалент составляет порядка 500 грамм», — сообщил собеседник агентства.

По словам специалиста-взрывотехника ЭКЦ МВД ЛНР Евгений Охрименко, взрывотехники изучили участок с пролом трубы диаметром около 35 сантиметров и выявили, что было заложено взрывное устройство.

Компания «Луганскгаз» сообщала, что из-за взрыва на газопроводе без топлива остались примерно 11 тыс. абонентов.