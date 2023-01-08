Комбат Ходаковский рассказал об изменениях в размещении войск после трагедии в Макеевке

Командир батальона «Восток» Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что

после произошедшего в Макеевке российское командование перестало размещать солдат кучно. Об этом он написал в своем Telegram.

По информации Минобороны РФ, 1 января в результате обстрела украинской армией пункта временной дислокации одной из воинских частей ВС РФ погибли 89 военнослужащих. Средства ПВО перехватили четыре ракеты, однако два снаряда с осколочно-фугасными зарядами попали в здание, где находились солдаты. От взрыва здание обрушилось.

Ходаковский отметил, что у линии соприкосновения личный состав раньше «держали как селедок в бочке». Теперь же, указал комбат, бойцов стали активнее рассредоточивать и ввели специальный режим службы, минимизирующий скопление солдат.

Комбат также указал, что ответственность за гибель мобилизованных в Макеевке должны понести не только военные, но и гражданские власти, так как они выделили одно здание на сотни человек.